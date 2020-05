Le parole di Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, sul suo passato in azzurro e alcune considerazioni :

“Napoli grande esperienza , mi è dispiaciuto andar via. De Laurentiis è un ottimo presidente e soprattutto grande imprenditore. Ma se devo fare un nome come presidente più passionale devo fare il nome di Ferlaino.E’ l’unico presidente ,per cui ho giocato, che ho visto piangere per una sconfitta.”