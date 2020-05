Ecco i comandamenti da seguire: Dalle mascherine alla distanza

LINEA FIGC E TAMPONI

Dopo il lungo dibattito che c’è stato anche martedì sull’utilizzo dei tamponi, alla fine ha prevalso la linea della Figc, non quella dell‘Fmsi che li prevedeva ogni 4 giorni anche per il gruppo chiuso in ritiro. «Il test molecolare RT-PCR “rapido” (ripetuto una seconda volta a 24 ore di distanza) e i Test sierologici (IgM, IgG) con prelievo venoso andranno ripetuti su tutto il gruppo squadra all’inizio della seconda settimana (dopo 7-8 giorni) di allenamenti collettivi. L’approvvigionamento dei test molecolari, come ha precisato il Cts “non deve minimamente impattare sulla disponibilità del reagentario da dedicarsi in maniera assoluta ai bisogni sanitari del Paese”, e si intende esclusivamente a carico delle singole società». Fonte: CdS

2-3 SETTIMANE E FUTURO?

Nel protocollo viene raccomandato che le «misure siano stringentemente rispettate per le prime due settimane di allenamento. Con possibile estensione alla terza. Successivamente, sulla base del combinato disposto delle evidenze epidemiologiche e delle misure governative che verranno adottate, potranno essere fornite linee guida aggiornate per un possibile allentamento della “quarantena volontaria” in occasione dei successivi periodi di allenamento e/o di ripresa delle gare».

Dal lunedì, per la prima settimana, gli allenamenti dovranno essere o individuali o a «gruppi poco numerosi (massimo 7-8 elementi). L’allenatore e lo staff tecnico indosseranno sempre mascherina e guanti e manterranno una distanza minima di almeno 2 metri l’uno dall’altro. Le sedute in palestra ridotte all’essenziale o limitando la presenza dei calciatori».

Dopo il secondo tampone, all’inizio della seconda settimana, si potranno fare simulazioni delle fasi di gioco (partitella e schemi). E’ preferibile che le docce siano fatte nelle singole camere. Da evitare le riunioni tecniche oppure meglio farle all’aperto. L’accesso alla sala ristorante deve essere contingentato: per tutti pasti a self-service in monoporzioni confezionate; no a contatti con il personale del ristorante. Soprattutto nella prima settimana non dovrà essere consentita attività ricreativa in bar, sale giochi ecc. I fornitori e i manutentori non dovranno avere contatti con il gruppo squadra. Fonte: CdS