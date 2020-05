[FOTO] Azzurri in sicurezza sotto lo sguardo del professor Canonico

Gli allenamenti individuali facoltativi del Napoli continuano. Manolas è stato un intoppo dovuto ai due mesi di inattività, ma il resto della squadra continua a lavorare. Osservando sempre le regole e la precauzioni imposte dal Governo. Mascherine per tutti e distanziamento fisico. I giocatori azzurri continuano la preparazione (al 99,9% si dovrebbe ripartire, così dice almeno Malagò) sotto lo sguardo attentissimo del professor Canonico. Il quale non perde mai di vista gli azzurri tenendoli sempre sotto controllo. Castel Volturno ha accolto i calciatori del Napoli mettendoli in sicurezza per le sedute, ora però si attende di poter tornare alla “normalità”.