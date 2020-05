Problema strutture, potrebbe esserci lo slittamento degli allenamenti

Il ritorno al calcio giocato, è sempre più una corsa ad ostacoli, non solo per via della pandemia Coronavirus, ma anche per i problemi delle strutture. Ieri pomeriggio il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha comunicato che gli allenamenti di gruppo cominceranno il 18 Maggio, visto che il protocollo avrebbe soddisfatto anche il Cts. La novità è che non tutte le squadre hanno strutture adeguate alle richieste del protocollo, il Napoli è tra queste, perciò si chiede lo slittamento sulla data degli allenamenti. Gattuso e il suo staff tecnico, assieme a quello medico, toccherà il compito di preparare la squadra dal punto di vista fisico e tecnico-tattico, toccherà al club i allestire in pochi giorni una struttura che possa essere all’altezza del protocollo. Sanificare il centro sportivo di Castel Volturno, ci vorrà tempo, per questo si è chiesto lo spostamento della data del 18 Maggio.

Fonte: Il Mattino