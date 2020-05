Il PSG vuole Koulibaly ma Leonardo chiedo uno sconto a De Laurentiis

I casting per la difesa, cominciati diversi mesi fa, sono ormai arrivati alla conclusione in casa Paris Saint Germain. Leonardo ha ben poche alternative sulla scrivania e la prima risponde sicuramente al nome di Kalidou Koulibaly, il centrale del Napoli che può essere il sacrificio del mercato azzurro dopo sei anni di vita al San Paolo per il franco-senegalese.

La condizione è però una: il Psg si getterà su Koulibaly se la valutazione – e quindi la richiesta – di Aurelio De Laurentiis e del Napoli non sarà superiore ai 100 milioni di euro. In quel caso, i parigini lascerebbero spazio ai club di Premier League che sono sul calciatore e si lancerebbero sull’alternativa: secondo quanto riportato da L’Equipe in queste ore, si tratterebbe di Boubacar Kamara, un classe ’99 cresciuto nell’Olympique Marsiglia, uno di quei profili seguiti anche da Giuntoli qualora la cessione di Koulibaly dovesse concretizzarsi. Fonte: Il Mattino