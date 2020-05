Milik è felice di tornare sul campo: «Finalmente»

Anche se al momento sono solo allenamenti facoltativi, Arek Milik non vedeva l’onora di tornare alla vita professionale a Castel Volturno. Sui suoi profili social esplode con un “Finalmente”. Ora il prossimo passo, oltre quello del 18 Maggio per gli allenamenti di gruppo, sarà quello del calcio giocato, dove il polacco vuole tornare a far gol. Nel frattempo rimanendo in casa Napoli, c’è ancora la questione del rinnovo, il suo contratto scade nel 2021, ma la sensazione è che senza il prolungamento, sarà costretto ad andare via, ma ad un’offerta congrua come chiede De Laurentiis.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport