Lunedì 18 allenamento di gruppo, il Napoli potrebbe non iniziare subito

Il ritiro del Napoli, come da protocollo Figc per l’inizio del lavoro di squadra, potrebbe slittare di qualche giorno: gli allenamenti collettivi, in sintesi, potrebbero anche non cominciare lunedì. Un’ipotesi concreta ma non ancora certa: già oggi si saprà qualcosa in più, il club è operativo, ma nel caso in cui la cosiddetta quarantena volontaria del Gruppo Squadra sarà posticipata, allora si continuerà a insistere ancora un po’ con le sedute individuali. Non esisterebbero alternative, del resto. Nel frattempo, ieri è stato registrato il primo problema fisico: l’ha rimediato Manolas, per la precisione; un fastidio ai flessori della coscia destra che oggi sarà valutato più approfonditamente dallo staff medico. Fonte: CdS