La Lazio viola le regole nell’allenamento individuale. Ecco cosa è successo…

La Lazio è tra le prime società che ha chiesto di riprendere il campionato vista anche la posizione di vertice che occupava prima dello stop. Secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera rivela che in allenamento la squadra biancoceleste ha violato il regolamento degli allenamenti individuali con una partitella. Nascosti dietro una rete i calciatori hanno dato il via a delle sfide tre contro tre. Una cosa che per regolamento non si potrebbe fare, visto che dal 4 sono iniziati gli allenamenti in forma individuale, per gli allenamenti collettivi si dovrà aspettare il prossimo 18 maggio, sperando poi di ritornare in campo seppur a porte chiuse.