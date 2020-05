Il club azzurro è “quasi” convinto: più Mertens che Milik

Il reparto avanzato del Napoli potrebbe subire dei cambiamenti, anche notevoli. Potrebbero esserci i saluti di Arek Milik e Dries Mertens, con i rinnovi dei due fortemente in bilico. Sul polacco oltre che la Juve, ci sarebbe forte l’interesse anche di alcune squadre di Premier, mentre Inter e Chelsea tentano il folletto belga. Oggi, La Gazzetta dello Sport ha affrontato proprio quest’ argomento. “Ci sono ancora diverse situazioni da definire per quanto riguarda rinnovi e scadenze e il ds ha voluto anticipare i tempi. Serve un centravanti, perché uno tra Mertens e Milik andrà via. Tra i dirigenti c’è la convinzione che la trattativa con il belga non sia del tutto improbabile, che un accordo si troverà comunque. Inter e Chelsea lo stanno tentando con offerte considerevoli”.