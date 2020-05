De Laurentiis non è d’accordo con il 13 giugno, troppo presto!

Importante l’annuncio dalla Serie A, al termine dell’assemblea delle società: «Riguardo alla ripresa dell’attività sportiva è stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformità ai protocolli medici, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato». Dovrà essere l’esecutivo a dare il via libera alla ripresa delle partite ufficiali (bloccate da un dpcm), ma intanto la Serie A ha fatto la sua mossa. Non tutti però in assemblea erano favorevoli a ripartire a metà giugno: il Napoli avrebbe preferito ricominciare il 20 per avere a disposizione 5 settimane di allenamenti. De Laurentiis ha tuonato che il rischio di infortuni con solo 4 settimane di lavoro è alto e, insieme a Torino, Udinese, Sassuolo e Sampdoria, ha votato contro sabato 13. Anche l’Inter avrebbe voluto una settimana in più, ma partire il 20 avrebbe significato “cancellare” la Coppa Italia che invece così è salva.

Fonte: Andrea Ramazzotti CdS