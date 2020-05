Ceferin pronto ad aspettare i campionati fino al 12 agosto

IL REGALO DELL’UEFA

E poi c’è la posizione dell’Uefa che ha annunciato di non ritenere inderogabile la data del 25 maggio per avere informazioni da parte delle federazioni sulla ripresa dei campionato. Un’ammissione significativa: Ceferin è pronto a concedere 3 “finestre” in più, diciamo fino al 12 agosto. Per permettere ai campionati nazionali di concludersi. Significativa sul tema è stata la risposta di Andrea Agnelli ieri in assemblea: il numero uno dell’Eca ha sottolineato che il calendario internazionale non è ancora deciso facendo intuire che il format delle coppe può essere compreso. Fonte: CdS