C’è il rebus Mertens, giallo su una super offerta di De Laurentiis

Quello di Mertens resta un rebus

Il Napoli dovrà scegliere se ripartire o meno da Mertens, bomber degli ultimi anni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il club azzurro avrebbe messo sul piatto un biennale da 10 milioni di euro più bonus alla firma,ultima offerta arrivata al belga.Il giocatore, rientrato agli allenamenti la scorsa domenica insieme con il gruppo di Gattuso, starebbe riflettendo sull’ultima offerta ricevuta, ma le sensazioni in casa Napoli non sembrerebbero positive. Chelsea e Inter restano alla porta, con i nerazzurri che vanno in pressing sull’attaccante azzurro: Dries, infatti, se non rimarrà a Napoli ha messo l’Inter in cima alle sue preferenze per la prossima stagione. Fonte: mattino.it