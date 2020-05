CALCIO FEMMINILE – V. Giacinti: “Il destino mi ha portato ad essere il capitano del Milan”

Attraverso una diretta Instagram, il capitano del Milan Valentina Giacinti svela un retroscena di mercato, inerente al no alla Fiorentina. “Io sono molto scaramantica, ho un braccialetto portafortuna rosso, magari mi ha fatto scegliere di andare al Milan. Ero in procinto di andare a Firenze, quando alla stazione incontrati uno di quei ragazzi che li vende, lo comprai e lo indossai. Fu un segnale di non giocare nella Fiorentina, stavo per fare una sciocchezza, poi dissi al club viola, che avevo scelto la società rossonera, nonostante stavo per essere presentata alla stampa. A volte in destino ti porta a strane situazioni, ed oggi sono il capitano della squadra rossonera”.

Fonte: Tuttocalciofemminile