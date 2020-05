CALCIO FEMMINILE – Cernoia risponde a Guagni: “Insieme ma solo con i colori dell’Italia”

Simpatica chiacchierata via Instagram dell’Italia tra le compagne di nazionale femminile Valentina Cernoia e Alia Guagni. “Alia la ringrazio per il pensiero nel volermi alla Fiorentina. La stimo non solo come calciatrice, ma anche come persona. Insieme però giocheremo solo con i colori azzurri dell’Italia. Uno dei miei primi ricordi è di quando ero bambina e giocavo nella squadra maschile del paese o a tedesca con gli amici. Facevo il terzino e usavo la maglia numero 3, poi a Brescia e successivamente a Torino ho preso la sette. Alle giovani di oggi dico che se vogliono intraprendere questa carriera devono lavorare tanto perché il talento se non viene allenato non porta a molto. Non è semplice fare la calciatrice, ci sono momenti di sconforto, ma bisogna sempre alzare la testa per guardarsi attorno e trovare le persone che ci vogliono bene”.

La Redazione