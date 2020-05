Andrea Lazzaroni (sind. Dimaro-Folgarida): “Per il ritiro in Trentino si naviga a vista”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio è intervenuto il sindaco di Dimaro-Folgarida Andrea Lazzaroni. “Al momento non sappiamo se e quando ci sarà il Napoli in ritiro, posso dire che però non ci faremo trovare impreparati, nel caso ci fosse la squadra e il club in Trentino. Fino ad inizio Agosto, avremo difficoltà per il turismo a causa della pandemia, ma ovviamente se la situazione dovesse migliorare saremmo felici di accogliere i tanti tifosi del Napoli. So che a fine Agosto ci sarà la finale di Champions League, il Trentino è un luogo adatto per la sbornia post gare europee, però navighiamo a vista. Si potrebbe ipotizzare due settimane di ritiro, o a fine Agosto, oppure ad inizio Settembre, ma per il momento non ci sono date certe”.

La Redazione