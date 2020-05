Vinicio Natalizi e l’iniziativa benefica per la scuola calcio Internapoli

In attesa di ulteriori novità da parte del Governo e la FIGC sulle Attività, la società si organizza per proteggere il proprio Staff con mascherine di stoffa personalizzate Internapoli, su iniziativa del proprio Responsabile Marketing Vinicio Natalizi.

La società e lo staff ringraziano calorosamente il dirigente per questo affettuoso gesto nei confronti di tutti i componenti dell’Internapoli per quando ritorneremo in campo, un pensiero che ci ha toccato e ci permetterà di stare protetti quando saremo di nuovo a contatto con i nostri ragazzi.

Il primo pensiero, oltre al ritorno in campo, è sempre di riprendere le attività con la garanzia di massima sicurezza per tutti, fondamentale per tutti noi: staff, ragazzi e famiglie.

La Redazione