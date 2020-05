Uefa preoccupata: per la Serie A le Coppe sono a rischio

Il mondo del calcio, come il resto del mondo, si è trovato spiazzato dinanzi all’ emergenza coronavirus. Ed ha reagito in maniera diversa. Per esempio, la Francia ha dichiarato la fine dei giochi, mentre la Bundesliga in Germania è pronta a ripartire. Quella italiana sembra essere una situazione di prolungata attesa. Oggi si parla di un rischio in merito alle competizioni europee per la Serie A. La Uefa si dice preoccupata, perchè in questo modo, per le squadre italiane sarebbe a forte rischio la partecipazione alle Coppe. Sul CdS si legge: “Le norme stringenti richieste dal comitato tecnico-scientifico per il protocollo degli allenamenti mettono a rischio non solo la ripresa del campionato, ma probabilmente anche la partecipazione alle coppe europee di Juventus, Atalanta, Napoli, Inter e Roma. A Nyon c’è la speranza che l’Italia imbocchi la direzione degli altri Paesi, altrimenti l’ipotesi che diventi il secondo grande torneo a chiudere sarebbe concreta”.