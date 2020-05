L’UEFA sembra essersi irritata per la situazione in Italia: Gli sviluppi

L’interpretazione della quarantena è una minaccia per la Champions

Uefa irritata. Ora l’Italia rischia tanto. Le rigide condizioni poste dai consulenti del governo mettono in dubbio anche la partecipazione delle nostre squadre alle coppe. E attenzione alla Nazionale.

Mentre la Figc aspetta ancora una convocazione da parte del governo per il vertice tra il presidente Gravina e il premier Conte, l’Uefa guarda con preoccupazione a quello che sta accadendo in Italia. Anche perché le norme stringenti richieste dal comitato tecnico-scientifico per il protocollo degli allenamenti (cosa chiederà, di questo passo, per il protocollo gare che prevede le trasferte?) mettono a rischio non solo la ripresa del campionato, ma probabilmente anche la partecipazione alle coppe europee di Juventus, Atalanta, Napoli, Inter e Roma. E, chissà, pure il cammino dell’Italia nella Nations League a settembre. Discorso prematuro quello legato agli azzurri? Forse, ma attenzione… Fonte: CdS