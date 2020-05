Titoli di coda tra il Napoli e Milik: è grande la voglia di Sarri

E’ il momento delle decisioni importanti per Arek Milik, il polacco che pare non abbia alcuna voglia di rinnovare con il Napoli. Per questioni di titolarità sempre discussa, per questioni economiche, di progetti, chissà…Fatto sta che su di lui c’è forte la Juventus dell’ ex Sarri che pare Milik voglia riabbracciare. Certo, poi sulla titolarità alla Juve ci sarebbe un bel po’ da discutere…Su Tuttosport si legge: “Ha il contratto in scadenza nel 2021 e per il momento non lo ha rinnovato. Stando a quanto filtra da fonti polacche non lo prolungherà mai, è deciso a cambiare aria e vorrebbe riabbracciare Sarri alla Juventus. Si capirà nelle prossime due settimane quando l’entourage si confronterà col Napoli e probabilmente sarà presa una decisione finale. Se non cambierà idea, il club a fine mese inizierà a lavorare a un suo addio per evitare il rischio di svincolo nel 2021. La Juventus c’è, è l’opzione numero uno di Milik, 40-50 milioni richiesti da De Laurentiis”.