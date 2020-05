Sbrollini: “Non avrebbe senso non far ripartire anche il calcio visto che il 18 riapre quasi tutto”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniela Sbrollini, Italia Viva: “Come ho detto nel mio intervento, noi chiediamo la ripresa immediata del campionato. Il calcio è un settore strategico e c’è un protocollo molto serio fatto da medici esperti che ci permette – a mio avviso – di riprendere il campionato, senza problemi. E’ ovvio che le società stanno facendo i controlli sanitari necessari, ma non avrebbe senso non far ripartire anche il calcio visto che il 18 riapre quasi tutto. Se c’è una persona che si ammala, si mette quella persona in quarantena, non tutta la squadra. Almeno questo è come la penso io ed il gruppo che rappresento”.