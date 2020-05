Palla: “Bisogna condividere il rischio, non deve dipendere tutto dai medici”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Claudia Palla, consulente legale civilista L.A.M.I.C.A: “Nel protocollo si legge perfettamente che la quarantena va rispettata sotto controllo del medico sociale. I medici sociali non possono né vogliono, quello a cui si sta assistendo è un appropriazione indebita perché il medico sociale diventerebbe responsabile del comportamento di altri. Dal punto di vista civile ci saranno tante richieste di copertura del danno e assicurazione. C’è bisogno della condivisione del rischio. Quello che si chiede è che sarà necessaria la partecipazione ai tavoli tecnici in modo da poter dire la loro. I soggetti completamente responsabili di ciò che accadrà, non sono nemmeno ascoltati: è paradossali. C’è da tener presente che si vuole evitare il contagio in un’epidemia in cui il rischio 0 non esiste, quindi ai limiti dell’impossibile ed impossibile da sottoscrivere”.