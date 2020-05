A Castel Volturno si prova a recuperare i reduci dagli infortuni

INFORTUNATI E TAMPONI

Anche ieri, i primi ad arrivare in solitudine e a bordo delle proprie auto sono stati i tre portieri; a seguire tutti gli altri. Ancora assente Di Lorenzo, neo papà di Azzurra (nata sabato). Regolarmente al lavoro gli ormai ex infortunati: Malcuit, pronto all’uso dopo il lungo percorso riabilitato post crociato destro (e menisco); Meret e Maksimovic, rispettivamente reduci da un problema al fianco sinistro e da una distrazione alla coscia destra; e Koulibaly, già prima della sospensione quasi a pieno regime dopo un infortunio muscolare alla coscia destra.

Lavoro a parte, in agenda ci sono anche una serie di esami nonché un nuovo ciclo doppio di tamponi: il primo giro di test Covid-19, mentre il secondo andrà in scena venerdì. Fonte: CdS