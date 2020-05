Min. Spadafora: “Il 25 maggio riaperti i centri sportivi di base”

Pochi minuti fa si è conclusa l’informativa al Senato. In merito allo sport c’è stato l’intervento del Ministro Spadafora che ha parlato del calcio e non solo: “Con la ministra Bonetti abbiamo stanziato fondi per permettere ai centri estivi di riaprire in sicurezza. Lo sport di base è importante per la cultura del nostro Paese. Riapriremo il 25 maggio tutti i centri sportivi di base, ma forse anche prima, se il Cts ci darà l’ok” Spadafora ha poi aggiunto: “Non c’è solo il calcio, bisogna pensare a tutti gli sport con adeguati protocolli per ogni attività. Tra risorse ordinarie e straordinarie, il governo stanzierà nel decreto circa un miliardo di euro di risorse per il sostegno al mondo dello sport, bonus, affitti e mutui degli impianti sportivi. Nel decreto sarà prevista anche una riduzione del 50% degli affitti degli impianti privati da marzo a luglio 2020. Il bonus ai lavoratori sportivi? Ad oggi già stato dato il bonus ad oltre 75.000 lavoratori sportivi. I giovani e lo sport saranno una spinta importante per la ripartenza del Paese”.