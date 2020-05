Il giornalista Sky Sport, Francesco Modugno, in dietta da Castel Volturno ha riferito che il difensore azzurro, Kostas Manolas, nella seduta di oggi ha lasciato anzitempo il campo per via di un problema muscolare. Per fortuna è normale avere infortuni muscolari, soprattutto dopo 3mesi di inattività, quindi niente di allarmante…