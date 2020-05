L’addio di Mertens potrebbe facilitare la firma di Milik

Il Napoli sa perfettamente che nelle prossime settimane saranno decisive per stabilire sulla questione rinnovi e in modo particolare per Callejon, Mertens e Milik. Lo spagnolo ormai sembra destinato all’addio, destinazione Valencia per un contratto biennale. Sul belga c’è sempre da attendere la sua risposta alla proposta del Napoli di inizio Marzo. Inter e Chelsea sono in attesa, la sensazione è che il giocatore potrebbe realmente cambiare aria. Nel caso accadesse ciò questo potrebbe facilitare Milik a firmare il rinnovo con la società di De Laurentiis, per non lasciare vuota la casella delle punte con il solo Petagna, in arrivo dalla prossima estate.

Fonte: Antonio Giordano (CdS)