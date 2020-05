Insigne, un gol all’Europa: Le perle “Eurovision goal contest”  

I gol più belli in Eurovisione. E Lorenzo Insigne è costretto a mettersi nei panni di Diodato, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. L’idea è stata sviluppata dalla BBC, abile a sfruttare lo stop del calcio e anche la cancellazione dell’Eurovision Song Contest, concorso canoro depennato dal calendario a causa della pandemia del coronavirus. La manifestazione musicale sarebbe dovuta iniziata ieri a Rotterdam (fino a sabato 16 maggio) e invece sarà riorganizzata nel 2021. Un po’ come Euro 2020, insomma. Da qui la suggestione di paragonare i calciatori ai cantanti: un rappresentante per ogni nazione partecipante, tutte le reti tra i match dell’Europeo 2016 (disputato in Francia) e le successive partite di qualificazione all’Europeo itinerante (posticipato alla prossima estate). In questi giorni il sito internet della BBC permetterà di votare le prodezze selezionate per poi eleggere il trionfatore dell’evento rinominato per l’occasione “Eurovision Goal Contest”.

Come Gabbani. A difendere l’Italia è stato scelto Insigne, paragonato a Francesco Gabbani, rappresentante azzurro dell’anno scorso. Il collage del video (di circa 4 minuti) ripropone infatti la prodezza del fantasista del Napoli contro la Bosnia (11 giugno 2019): corner di Bernardeschi indirizzato verso il limite dell’area di rigore e tiro al volo all’angolino. Verratti, a 4’ dalla fine, firmerà il 2-1 del sorpasso all’Allianz Stadium.

Gli altri. La concorrenza è veramente agguerrita: da Robert Lewandowski a Gareth Bale, passando per Luka Modric e Marek Hamsik. Fino ad arrivare a Cristiano Ronaldo, inserito nella lunga lista per il gol realizzato al Lussemburgo l’11 ottobre 2019: pallonetto al portiere per il 2-0 del Portogallo (il match finirà 3-0 per i lusitani). L’attaccante della Juventus è stato accostato a Salvador Sobral, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2017. Se le suoneranno per bene fino alla finalissima di sabato…

A cura di Carlo Roscito (CdS)