Il collega de “il Roma” Giovanni Scotto su twitter manda un protocollo degli ultrà che si schierano contro la ripresa del calcio. Anche quelli di Napoli e Juventus. Ecco il documento. “Il documento finale firmato da 360 gruppi di #tifosi organizzati in #Italia e in Europa per dire no alla ripresa del calcio. È la prima volta nella storia che così tanti #ultras di tutte le nazioni (anche tifoserie rivali) condividono e si schierano compatti in un’unica posizione”.

La Redazione