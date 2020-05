Gattuso ieri ha messo in campo tre tipi di allenamento

Per quel che riguarda il menù, anche ieri Gattuso ha variegato l’allenamento: lavoro di forza per cominciare; poi fase atletica; e infine seduta tecnica con il pallone, le sponde, le sagome e i paletti. La squadra, come ormai tradizione consolidata, ha lavorato in tre turni e a gruppi sui tre campi del centro tecnico, suddivisi in quattro maxi quadrati (tre o quattro elementi per ogni campo; partenza alle 9 con i tre portieri e poi a seguire tutti gli altri, a distanza di due ore dal turno precedente). Prima di tutto, però, i tamponi: un altro doppio giro, con il primo eseguito ieri e il prossimo in agenda nel fine settimana. Tendenzialmente venerdì. Fino a sabato, comunque, si procederà così: poi, domenica, giorno libero ed eventuali novità per il ritorno del gruppo. Della squadra: un concetto ancora in quarantena. Fonte: Il Mattino