Zampa: “Bisognerà creare una bolla sterile e virus free”

CORREZIONI

Il ministero dello sport oggi manderà al Cts le linee guida per la riapertura delle palestre e sta lavorando su quelle per gli allenamenti collettivi che saranno inviate al Comitato nei prossimi giorni. Oggi o domani la Figc ritoccherà il suo protocollo per poi farlo validare agli scienziati del governo. Solo quando questo sarà a posto, si lavorerà sul protocollo per le partite. La sensazione è che quest’ultimo sarà la sfida più grande.

DIFFICOLTA’ RITIRI

Di isolamento ha parlato anche la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa a Gr Parlamento: «Bisogna creare una “bolla sterile” nella quale entrano giocatori e staff negativizzati, un grande ambiente sterile e virus free. Tutti dovranno restare in isolamento, come una grande famiglia. Questa scelta tutelerà la loro salute, ma richiede un grande sacrificio e un’assunzione di responsabilità da parte della Lega Serie A».

Molti club sono preoccupati perché nessuno (forse solo la Juventus) ha all’interno del proprio centro tutte le camere singole necessarie. E dunque sarà necessario appoggiarsi a strutture esterne (hotel) con inevitabili rischi per esempio negli spostamenti e nei contatti con il personale dell’albergo. Un problema non da poco anche per la fase degli allenamenti. Fonte: CdS