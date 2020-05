Donato Di Campli (ag. Fifa): “Spadafora? Un ministro non competente di sport”

E’ intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso del programma “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto l’agente Fifa Donato Di Campli. “Sin dal primo momento mi sono schierato contro questo governo, navigano a vista senza avere un’idea ben precisa. Spadafora? Per me un ministro non competente di sport. Su Orsolini vorrei precisare che lui al 99% resta al Bologna, pur rimarcando che Napoli è da sempre una piazza importanti e un club prestigioso. Favilli? In passato ha avuto un grave infortunio, ma a mio avviso è un attaccante dal grande futuro”.

La Redazione