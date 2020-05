Chiariello: “Usciamo dall’ipocrisia il calcio è uno strumento di politica”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show:“Il question time parlamentare è servito solo per far dire a Spadafora quello che già si sapeva e ribadire ciò che si era sempre detto. Intanto ha seminato trappole, coprendosi di ridicolo. Vuole chiudere il calcio per i sondaggi fatti? Benissimo, già sanno che per causa loro ci saranno 10 mila cause, hanno già preparato il delitto perfetto. Usciamo dall’ipocrisia e ditelo chiaro e tondo che il calcio è uno strumento di politica. Nel momento in cui il calcio fallirà ed avrà milioni di problemi, voi non ci sarete. Non contate nulla”.