La Juventus Women’s questa mattina ha fatto svolgere lavoro individuale per le calciatrici Sara Gama e Valentina Cernoia, nei pressi del Centro Sportivo di Vinovo. Attività facoltativa come avviene da più di una settimana alla Continassa. Nei prossimi giorni non è da escludere che se ne aggiungeranno altre, mentre le straniere, arrivate ieri a Torino, saranno in quarantena come dice il protocollo.

La Redazione