[VIDEO] Il Napoli segue Boga, eccolo immortalato al parco ad allenarsi sulle punizioni

Non a piedi nudi nel parco. Ma bene attrezzato e lontano da tutti (a Dazn non è sfuggito), perché Jeremie Boga ha scelto un luogo diverso dal Mapei Football Center. E’ andato di corsa e ha calciato le punizioni dal limite per concludere un intenso allenamento. Gli allenamenti individuali al Sassuolo sono ripresi lunedì della scorsa settimana con il centro sportivo a disposizione.

Il calendario prevede 6 calciatori per ogni ora, dislocati su tre campi, ma non è obbligatorio. Per questo motivo non viene diramata una lista completa dei presenti al centro. Boga è circondato da parecchie attenzioni. Carnevali ha cominciato a parlarne con il Chelsea che ha il diritto di ricompra.



Intanto, De Zerbi ha partecipato ai webinar formativi dedicati al settore giovanile. Confrontandosi su temi tattici con gli staff tecnici del vivaio, dai Pulcini 2011 fino alla Primavera. Dopo l’introduzione del responsabile Francesco Palmieri. Nelle scorse settimane sono stati coinvolti, anche con i giovani, personaggi come Bruno Conti, Ciro Ferrara, Maurizio Viscidi, Angelo Carbone, gli ex Alessandro Matri e Paolo Cannavaro. Fonte: CdS

Il centrocampista del Sassuolo immortalato dal giornalista di DAZN Tommaso Turci