Ancora un tampone e da lunedì parte l’allenamento di gruppo. Ieri il terzo in sede

Il terzo tampone per tutti ieri, nella sede del club, a Castel Volturno, alla fine della seduta individuale. Un altro ancora a fine settimana, così per avere il quadro completo prima di quello che appare come una sorta di D-Day, ovvero la ripresa degli allenamenti di squadra previsti per lunedì (domenica per gli azzurri ci sarà una giornata di relax). Ecco, il protocollo di sicurezza voluto da Raffaele Canonico, il capo dello staff medico del Napoli, entra così nel vivo: nel giro di 14 giorni, Insigne e soci avranno avuto ben 4 tamponi. E si andrà avanti così: due screening settimanali mediante tampone nasofaringeo per la ricerca del virus SARS-CoV-2 per verificare tempestivamente una eventuale positività. Fonte: Il Mattino