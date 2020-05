Zielinski sempre più azzurro, per la gioia di Gattuso

Da oltre un anno il Napoli cercava di trovare l’accordo con Zielinski e i suoi agenti, una sorta di tira e molla, ma questa volta ci siamo. Le parti hanno raggiunto l’intesa, rinnovo firmato fino al 2024, ingaggio da 3,2 e clausola vicina ai 100 milioni. Manca solo la firma di De Laurentiis, ma intoppi stavolta non ci sono. Accontentato Gattuso che voleva la conferma del polacco, tassello importante per la prossima stagione, se non per il finale semmai il calcio dovesse riprendere.

Fonte: Il Mattino