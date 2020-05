Venerato: “Ecco come si muoverà il Napoli per l’attacco, il sogno è…”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TV Luna, durante la trasmissione Goal Show sulle manovre di mercato del Napoli: “Al Napoli piace parecchio Sardar Azmoun, il centravanti di proprietà dei russi dello Zenit San Pietroburgo. Gli scout del Napoli apprezzano profondamente l’iraniano, lo paragonano a Spillo Altobelli per fisicità e capacità di giocare sia da prima punta sia da esterno offensiva. Azmoun può arrivare in due casi, e cioè se parte uno tra Dries Mertens ed Arkadiusz Milik o se vanno via entrambi, e se ciò accade di attaccanti possono esserne presi addirittura due. Andrea Petagna? Se resta lo fa come terza punta, ricoprendo il ruolo svolto adesso da Fernando Llorente, destinato a cambiare squadra”.

Ha aggiunto: “Il primo nome per sostituire Arkadiusz Milik, per quanto difficilissimo, è Ciro Immobile, il vero sogno di Gennaro Gattuso. Posso dirvi con contezza che Andrea Belotti non interessa per questioni tattiche. Quanto ad Immobile, invece, il suo sì c’è già e, se Claudio Lotito gli dicesse d’aver raggiunto un accordo con Aurelio De Laurentiis, Ciro verrebbe a piedi a lavorare con Gattuso nella propria città. Manca però l’intesa con la Lazio”.