La Serie A cerca soluzioni per la contesa con le tv: CVC in soccorso

FONDI

Intanto, in via Rosellini si continua a lavorare all’individuazione di fondi disponibili a sopperire le difficoltà di cassa di alcuni club. Ci sono società, infatti, che si sono già fatte anticipare i ricavi per i diritti tv e ora dovrebbero restituirli. Ma se le televisioni non pagano, non sono nelle condizioni per farlo. La soluzione sarebbe un prestito ponte. In questo senso ci sarebbe già una proposta del fondo Blackstone, ma non si tratterebbe dell’unico soggetto interessato. Un discorso a parte, invece, merita il fondo britannico Cvc, che sta trattando direttamente con i vertici di via Rosellini. L’idea sarebbe quella di rilevare una quota della serie A – tra il 15 e il 20%, con un investimento vicino ai 2 miliardi di euro – attraverso Lega Service, assicurando sostegno finanziario alla massima categoria, ma entrando anche nella partita per i diritti tv. Di fatto, Cvc si prenderebbe carico di trattarne la vendita, andando a caccia di nuovi soggetti interessati, soprattutto sul mercato internazionale. Fonte: CdS