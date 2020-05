Scotto: “Le condizioni per ripartire sono zero contagi nelle squadre”

Il giornalista Giovanni Scotto, tramite il proprio profilo Twitter, si è espresso in merito alla possibile (o impossibile) ripresa della stagione: “Ripresa Serie A, il CTS (e il Governo) hanno sempre tenuto la linea della quarantena obbligatoria per le squadre con positivi. Il calcio (soprattutto nelle regioni più colpite) è ritenuto più a rischio di altre attività. Le condizioni per ripartire sono zero contagi nelle squadre”.