Primo caso in Cina: fallisce l’ex club di Cannavaro

PECHINO – Primo fallimento nel calcio cinese. Il club di Super League Tianjin Tianhai, alle prese con insormontabili problemi finanziari, farà richiesta di bancarotta. Secondo il quotidiano Beijing News, i dirigenti del club che nel 2017 sotto la guida di Fabio Cannavaro chiuse la stagione al terzo posto, hanno chiesto di ritirare il club dal campionato, che peraltro non è mai partito a causa della pandemia. Creato nel 2006, il club fece il suo debuttò in seconda divisione nel 2011, passò poi in Super League nel 2017, ingaggiando alcuni campioni sudamericani o europei, come il brasiliano ex Milan Alexandre Pato, il belga Axel Witsel o il francese Anthony Modeste. Il fondatore del gruppo Quanjian, specializzato in medicina tradizionale cinese, e il presidente del club, Shu Yuhui, furono arrestati a gennaio 2019 per attività di marketing illegale. Il club ha quindi cambiato nome e ha perso la maggior parte dei suoi migliori giocatori, salvandosi a stento dalla retrocessione.

Fonte: CdS