Lo United vuole Di Lorenzo, c’è un indizio “romantico” per la sua permanenza al Napoli

Il primo anno al Napoli per Giovanni Di Lorenzo è stato più che positivo, due gol realizzati, oltre ai tanti chilometri percorsi sulla destra e i buoni risultati come centrale di difesa. Il suo rendimento non è passato inosservato dal Manchester United che desidererebbe averlo in rosa. Il club azzurro però nelle scorse settimane, con AdL ha discusso con il suo agente per telefono, Mario Giuffredi, del rinnovo. Piace da sempre al presidente, Gattuso lo considera un intoccabile e in più c’è un indizio “romantico”. Da poco è nata la figlia che ha chiamato Azzurra, se questo non è amore per Napoli, poco ci manca.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport