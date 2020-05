Insigne e il Napoli, un progetto sempre più a tinte azzurre

L’addio professionale con Mino Raiola è un indizio fondamentale per rendere un rapporto con un club ancora più duraturo. Questo è il caso di Lorenzo Insigne che non si esclude che possa avere come nuovo agente Vincenzo Pisacane, ma negli ultimi mesi sono cambiate tante cose. Il rapporto con i tifosi è migliorato davvero tanto, è diventato leader e con Gattuso il rendimento è cresciuto e non poco. Il suo contratto scadrà nel 2022, però nelle idee del Napoli e di fargli un rinnovo a vita, renderlo una bandiera come Totti alla Roma. Al momento non c’è fretta, però al momento opportuno se ne potrà discutere per il definitivo sì.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport