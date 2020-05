Il Napoli sempre in leggero vantaggio per il rinnovo di Mertens. Nel frattempo si guarda in casa Atalanta

Il futuro di Dries Mertens è sempre più avvolto nel mistero, anche se il calciatore non ha ancora avuto offerte pari a quelle del Napoli come ingaggio. Il famoso incontro di inizio Marzo De Laurentiis gli offrì 4,5 milioni per due anni, senza contare che ci sarebbe Gattuso come sponsor alla permanenza del belga. Nel caso dovesse andare via si andrebbe a bussare dall’Atalanta e in modo particolare per Ilicic e Zapata. Il bosniaco è un pallino del tecnico di Coregliano Calabro, mentre il colombiano da sempre del presidente che lo voleva sin dall’estate scorsa. E’ difficile convincere però il club orobico che da sempre è una bottega molto cara.

Fonte: Il Mattino