Il Napoli non teme la folta concorrenza per Tonali e tenta l’assalto

Il Napoli da sempre ha dimostrato che quando c’è da comprare giovani di talento, non si è mai nascosto ed ha provato sempre il tutto per tutto. Uno di questi è certamente il classe 2000 Sandro Tonali che è uno dei pallini di De Laurentiis e i rapporti con Cellino sono più che buoni. In un primo momento l’offerta era da brividi sugli 80 milioni, ma poi è scesa di botto a 40. La concorrenza non manca, società straniere, Inter e la Juventus, però il club partenopeo non è spaventato e vuole affondare il colpo. Anche perchè un altro nome sulla lista Castrovilli invece è incedibile per la Fiorentina.

Fonte: Il Mattino