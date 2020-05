Gli azzurri preparano l’offerta ai viola per Milenkovic

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che il Napoli è pronto a presentare un’offerta alla Fiorentina per Nikola Milenkovic: “L’indiscrezione che arriva dalla Serbia è un altro indizio che conferma la volontà del Napoli di cedere Kalidou Koulibaly. Cristiano Giuntoli sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro alla Fiorentina per avere Nikola Milenkovic, 22 anni, difensore centrale della nazionale serba. Un’operazione importante, perché garantirebbe al club uno tra i giovani più interessanti della nostra Serie A e, soprattutto, già di esperienza, ciò di cui avrà bisogno la fase difensiva dopo la mini rivoluzione annunciata per fine stagione. L’idea non è nuova, in ogni modo. Milenkovic è un giocatore che Giuntoli ha sempre seguito anche quando la coppia Albiol-Koulibaly lasciava pochissimo spazio ad altre soluzioni. E il difensore serbo non piaceva soltanto al ds napoletano, perché Mourinho l’avrebbe voluto al Manchester United due stagioni fa, ma la Fiorentina respinse al mittente la richiesta”.

Fonte:GdS.