ESCLUSIVA – G. Marino (all. Napoli femm.): “Ormai ho una squadra solida, matura e che sa giocare bene a calcio”

Il calcio femminile, come quello maschile, attende novità dal Comitato scientifico e poi dal Governo, per capire se si potrà tornare o meno all’attività agonistica. Tra queste anche il Napoli femminile, capolista della serie B, autrice fino ad ora di una stagione davvero molto positiva. Merito di un gruppo forte e solido, ben allenato da mister Geppino. L’allenatore delle azzurre è stato intervistato da “ilnapolionline.com”.

Per te che sei allenatore come si riescono a gestire questi momenti di pandemia a livello psicologico? “Il momento non è facile, soprattutto per chi come me vive di calcio, non avendo un secondo lavoro, lo sport rappresenta tanto per me e per la mia famiglia. L’unica entrata economica in casa, è veramente difficile mantenere la calma in un momento come questo. Ora come ora conterà resistere, saper superare le difficoltà e guardare con ottimismo il futuro“.

Le ragazze del Napoli invece come si stanno allenando e soprattutto per loro a livello mentale come vivono questo momento? “Non è facile nemmeno la situazione per le ragazze, sia a livello fisico che sotto l’aspetto psicologico. Noi a differenza di altre realtà abbiamo consegnato un programma alle calciatrici, che poteva essere gestito e modificato individualmente dalle stesse, per non appesantirle, evitando così di stargli troppo addosso. Sapevamo che i tempi sarebbero stati lunghi, ma quest’anno ho la fortuna di allenare delle vere professioniste, sono ragazze responsabili, quindi sotto quest’aspetto sono sereno”

Prima di questa sosta forzata avete vinto per ben tre volte di fila in trasferta. Quale tra San Marino, Lazio e Perugia, la partita migliore da parte delle ragazze? “Peccato questa sosta, perché eravamo davvero in un buon momento a livello di forma. Sono state tre partite diverse, ma sono state ben interpretate dalle ragazze e tutte nel modo giusto. La differenza è stata nella crescita mentale delle calciatrici, era l’obiettivo che ci eravamo prefissati da inizio anno. Siamo diventati una squadra solida, matura e che sa anche giocare bene a calcio”.

Quali le tue sensazioni sulla decisione che prenderà la Federazione sui campionati femminili? “Mi aspetto che si ritorna al calcio giocato, sia per un’esigenza economica, dato che è il mio lavoro, ma anche perché non si riesce a stare lontano da questa disciplina. L’anno prossimo, dovessimo salire in massima serie, sarebbe sicuramente una stagione di transizione, chi lavorerà bene con competenza e meticolosità avrà la meglio”.

Infine quale futuro prevedi per il Napoli, squadra per la quale fai il tifo, vista anche la situazione dei rinnovi? “Come hai detto tu, saranno importanti i rinnovi, come tema centrale per il futuro. Sono certo che si proseguirà con Gattuso e il Napoli a mio avviso può costruire un nuovo ciclo. Naturalmente la chiarezza è un altro aspetto da non sottovalutare, alla base per andare avanti, senza dimenticare ritornare al binomio tifosi-squadra, ma questo può avvenire solo con i risultati”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco