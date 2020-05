ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – F. Palescandolo (att. Viterbese): “Il progetto del club mi ha convinto sin da subito”

Il movimento femminile si è sviluppato a macchia d’olio, con una crescita, non solo dal punto di vista tecnico ma anche del rafforzamento delle categorie. Tra queste anche l’Eccellenza con le gesta sportive della Viterbese e di un club in forte ascesa. Ilnapolionline.com ha intervistato l’attaccante della squadra del Lazio Flavia Palescandolo.

Prima di questa pandemia quante persone di media vi hanno seguito al campo? “Affluenza tra le 50 e le 100 persone dipendeva molto dal tempo, purtroppo abbiamo giocato a Roma e non al Rocchi di Viterbo (campo della viterbese maschile serie C) le ultime partite le avremmo dovute giocare li e godere a pieno anche del tifo maschile ma purtroppo è iniziato questo incubo del Covid-19”.

Ora giochi a Viterbo nel campionato Eccellenza, ci racconteresti le tappe precedenti nel mondo del calcio femminile? “Dopo aver vissuto con estrema positività esperienze in Campania, e per un anno in Basilicata (real marsico A2), vincendo tre campionati di C e confermando con facile salvezza due campionati di A2 e due campionati di serie B , tre anni fa mi sono trasferita a Roma per “amore” e proprio grazie al supporto di mio marito dopo un primo periodo senza calcio ho deciso di ricominciare vestendo prima la maglia del real Colombo in serie B e poi della Spes montesacro, ma non essendo seguite al meglio sotto il punto di vista atletico non sono riuscita ad entrare nell’ottimo della forma”.

Cosa ti ha convinto maggiormente di questa nuova avventura alla Viterbese? “Fortunatamente avendo raccolto i contatti giusti (in particolare capitano Veronica di Cerbo e d.s. Andrea Firrincieli ) mi è stato proposto la scorsa estate il progetto Viterbese, ed essere parte di una società professionistica è sempre una bella garanzia nel Calcio femminile, e le aspettative sono state tutte soddisfatte al meglio”.

Qual’era il bilancio tuo personale e della squadra in campionato, prima di questa sosta forzata per la pandemia? “Con un gruppo nuovo e ben assortito tra piccole e grandi per un soffio non abbiamo Conquistato il primo posto, fermandoci al secondo ma togliendoci grandi soddisfazioni (nell ultima partita di campionato. Abbiamo battuto il Cassino, prima in classifica , 3-0 nella partita ho segnato due gol per coronare un’ottima stagione in cui ne ho fatti 17 risultando la miglior marcatrice della Squadra ) quest’anno grazie all’eccellente professionalità della società Viterbese è stato facile raggiungere un’ottima condizione atletica”.

Del vostro girone di Eccellenza, quale compagine ti ha colpito maggiormente? “La Compagine che più mi ha colpito Per qualità del gioco e soprattutto per la correttezza è stata il Frosinone”.

A Viterbo com’è la situazione a livello di pandemia e in generale a livello sportivo? “La situazione purtroppo è ancora difficile sotto il profilo sportivo sono tante le azioni da intraprendere per far ripartire il Nostro campionato, ma tra le varie società essendo noi parte della viterbese maschile sono estremamente fiduciosa che appena ci daranno il via libera faranno di tutto per metterci nella miglior condizione di ricominciare La salute di giocatrici e staff resta comunque la cosa più importante”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

