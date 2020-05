Di Lorenzo è titolarissimo e DeLa sorveglia il Manchester Utd

Non a caso, Aurelio De Laurentiis e il manager di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, hanno avuto modo di chiacchierare e ripetutamente nelle scorse settimane. L’esterno di destra, una delle sorprese dell’ultima stagione che è atterrato persino in Nazionale, ha avvertito il richiamo del Manchester United, essendo stato informato che le sue cavalcate sono piaciute anche a Old Trafford. E questa è una storia del mercato che va fronteggiata subito. Ma prima, molto prima, altro è accaduto: per esempio, s’è annusato profumo di rinnovo su quel contratto che è stato festeggiato appena un anno fa. E poi c’è comunque la volontà di starsene assieme: lo vuole De Laurentiis, lo sostiene Gattuso, non lo nega Di Lorenzo che è appena diventato papà e che alla sua bambina ha dato un nome significativo. Si chiama Azzurra. Se cercavate un indizio più romantico… Fonte: Antonio Giordano (CdS)