De Laurentiis guida “i falchi” nella guerra per i diritti Tv e gli stipendi

Sky deve versare l’ultima rata (230 milioni) ma ha scritto alla Lega cercando una intesa: propone uno sconto di 120 milioni se si dovesse ripartire e l’azzeramento della rata in caso di stop definitivo. La Lega, con De Laurentiis tra i falchi assieme a Lotito, ha deciso che non ci sono margini per discutere e che farà causa se non dovessero essere pagate le fatture già emesse. La Lega rifiuta ogni genere di transazione. Trattativa chiusa, insomma, e domani possibile che venga persino ratificata una ingiunzione. Difficile capire se è la strada giusta, ma in ogni caso il contenzioso non è di facile soluzione: i presidenti hanno intenzione di battere i pugni sul tavolo sulla questione, anche perché Sky ha già chiesto un consistente sconto non solo per questa stagione, ma anche per la prossima. Alcuni proprietari si sono detti disponibili a fare qualche concessione per la prossima annata, ma sull’ultima rata di questa stagione sono intransigenti. Anche perché senza i soldi di Sky, molti bilanci andrebbero in tilt. Il contratto pare blindato a favore dei club, ma conviene mettere tutto in mano agli avvocati? Dazn e Img (titolare dei diritti della serie A per l’estero) hanno scelto una strada differente: non chiedono sconti, ma una dilazione, ovvero spalmare l’ultima annata anche nella prossima stagione. Ma anche qui la risposta della Lega è stata la stessa: o pagate tutto e subito o si va in tribunale. Fonte: Il Mattino