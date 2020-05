Corbo: “Ripresa? Sono scettico, è un continuo scaricabarile”

Il giornalista Antonio Corbo si è espresso in merito alla possibile ripresa del campionato ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Il campionato di Serie A potrà finalmente ripartire? Sono un po’ scettico: il Governo è molto indeciso. E’ un continuo rinvio: che ci vuole a dire che non si può ripartire per il pericolo contagio? Invece è in atto uno scaricabarile che fa solo perdere tempo a tutti. Nessuno vuole prendersi la responsabilità. Il Ministro non vuole rinunciare alla visibilità ma è amletico e rinvia il tutto ad altri. Si deve riaprire il campionato e usare il metodo tedesco: se un calciatore risulta positivo, ma isolato ma non per questo si deve mettere in quarantena tutta la squadra”