Chiariello: “L’unica verità è che è deciso tutto per non decidere”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Sono veramente colpito dal fatto che non abbiamo neanche fatto in tempo a licenziare i nostri ospiti radiofonici che già siamo su tutte le pagine online di tutti i siti d’Italia. Professor Mirone, sottosegretaria Zampa, Capua che dice che il CTS ci sta mettendo il bastone tra le ruote, Castellacci che parla di minacce di dimissioni dei medici sociali. Intanto si parla di Immobile, ma la radio ufficiale smentisce. Ilicic per sostituire Mertens, non vi sembra che sia anche più anziano? L’unica verità che possiamo dirvi è che è deciso tutto per non decidere. Ancora una volta Tommasi impera oltre la democrazia cristiana”.